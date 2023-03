https://it.sputniknews.com/20230310/stop-alle-indagini-sullattacco-a-nord-stream-mosca-reguardisce-loccidente-17049592.html

Stop alle indagini sull'attacco a Nord Stream? Mosca reguardisce l'Occidente

10.03.2023

La Russia risponderà all'Occidente se le indagini sul Nord Stream saranno fermate, ha dichiarato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un intervento sulla tv russa. Come ha osservato Sergey Ryabkov, viceministro degli Esteri, è ovvio per Mosca che la responsabilità dell'esplosione dell'infrastruttura ricade sugli Stati Uniti e le fughe di notizie nei media sono un tentativo di fuorviare le indagini.

