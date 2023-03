https://it.sputniknews.com/20230310/spiegel-rivela-dettagli-sullo-yacht-presumibilmente-collegato-al-sabotaggio-dei-nord-stream-17048827.html

Spiegel rivela dettagli sullo yacht presumibilmente collegato al sabotaggio dei Nord Stream

Il quotidiano tedesco Spiegel ha nominato il modello e la rotta dello yacht, che, presumibilmente, è stato utilizzato in preparazione dell'attacco ai gasdotti... 10.03.2023, Sputnik Italia

"Sul caso dell'attentato terroristico ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico emergono nuovi dettagli. La nave su cui i sabotatori avrebbero trasportato gli ordigni esplosivi è il veliero Andromeda con base nel porto di Brege sul isola di Rügen", scrive il giornale citando fonti nei dipartimenti.Secondo Spiegel, il Bavaria Cruiser 50 di 15 metri è stato noleggiato da persone non identificate tramite una società di noleggio di Rügen. Il giornale ha anche pubblicato una foto dello yacht.Secondo il giornale, la nave ha iniziato il suo viaggio dal porto di Rostock-Warnemünde, dopodiché ha attraccato per un breve periodo al porto di Vik, situato nel nord dell'isola.In precedenza, l'ufficio del procuratore federale tedesco ha dichiarato a Sputnik che dal 18 gennaio al 20 gennaio 2023 ha perquisito una nave, senza specificare il suo nome, in relazione a un contratto di noleggio sospetto. L'agenzia ha anche confermato che la nave in questione potrebbe essere stata utilizzata per il trasporto di ordigni esplosivi per minare i Nord Stream. Secondo l'ufficio del procuratore, non ci sono sospetti sui dipendenti della società tedesca che ha noleggiato la nave.

