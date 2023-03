https://it.sputniknews.com/20230310/ryabkov-definisce-il-rafforzamento-dei-legami-con-la-cina-un-antidoto-al-diktat-americano-17049495.html

Ryabkov definisce il rafforzamento dei legami con la Cina un antidoto al diktat americano

Mosca e Pechino non hanno un'agenda nascosta, il rafforzamento dei legami tra Russia e Cina è un antidoto al diktat americano, che sembra far infuriare... 10.03.2023, Sputnik Italia

"Gli americani sembrano capire che il legame russo-cinese è uno degli elementi fondamentali nella formazione di un nuovo ordine mondiale multipolare e, se volete, un antidoto al diktat americano e all'egemonismo americano. Lavoriamo spalla a spalla con la Cina, stare fianco a fianco e ci opponiamo agli attacchi dei nemici. Abbiamo molti progetti nel nostro lavoro con la Cina, grandi basi, non abbiamo un'agenda nascosta, siamo guidati dal desiderio di garantire uno sviluppo stabile e un futuro prospero per i nostri stati e i nostri popoli, e questo sembra far infuriare i nemici a Washington e in alcune altre capitali", ha detto Ryabkov.

