https://it.sputniknews.com/20230310/papa-francesco-putin-sa-che-sono-a-disposizione-per-mediare-sulla-situazione-in-ucraina-17049185.html

Papa Francesco: Putin sa che sono a disposizione per mediare sulla situazione in Ucraina

Papa Francesco: Putin sa che sono a disposizione per mediare sulla situazione in Ucraina

Papa Francesco ha ribadito la sua disposizione a facilitare il negoziato sull'Ucraina e ha affermato che "Putin sa che sono a disposizione". Lo ha dichiarato... 10.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-10T11:25+0100

2023-03-10T11:25+0100

2023-03-10T11:25+0100

la situazione in ucraina

papa francesco

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/705/89/7058955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_670c45db40ceb08fc55824f278b85ef6.jpg

"In poco di più di cent’anni ci sono state tre guerre mondiali: ’14-’18, ’39-’45, e questa che è una guerra mondiale. È cominciata in pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale. Le grandi potenze sono tutte invischiate. Il campo di battaglia è l’Ucraina. Lì lottano tutti. Questo fa pensare all’industria delle armi. Un tecnico mi diceva: se per un anno non si producessero le armi sarebbe risolto il problema della fame nel mondo. È un mercato. Si fa la guerra, si vendono le armi vecchie, si provano le nuove", ha affermato il pontefice.Secondo Papa Francesco, "lì ci sono interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell’impero è mettere al secondo posto le nazioni".Papa Francesco ha ricordato ancora come, il giorno dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, si sia recato all'ambasciata russa in Vaticano per dichiarare la sua disponibilità a recarsi a Mosca per i negoziati."Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerra sono stato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione", ha detto.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

papa francesco, russia, ucraina