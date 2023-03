https://it.sputniknews.com/20230310/min-difesa-russo-rende-noti-i-nomi-dei-partecipanti-ucraini-ai-programmi-biologici-statunitensi-17049878.html

Min. Difesa russo rende noti i nomi dei partecipanti ucraini ai programmi biologici statunitensi

Min. Difesa russo rende noti i nomi dei partecipanti ucraini ai programmi biologici statunitensi

Igor Kirillov, capo delle forze di difesa dalle radiazioni, armi chimiche e biologiche (RHBZ) delle forze armate della Russia, ha reso noto nuovi nomi dei... 10.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-10T17:37+0100

2023-03-10T17:37+0100

2023-03-10T17:37+0100

russia

usa

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/15915109_0:139:2963:1806_1920x0_80_0_0_b74f6925963f198ab7881de0764b0871.jpg

"Il Ministero della Difesa russo ha già citato i nomi dei partecipanti ai programmi biologici militari americani... Oggi vorremmo integrare questo elenco con i rappresentanti delle istituzioni statali e delle società private dell'Ucraina coinvolte nell'attuazione dei programmi biologici militari americani", ha detto Kirillov in un briefing.Secondo il capo delle truppe RHBZ, il capo del centro di salute pubblica Volodymyr Kurpita ha esercitato il controllo generale e la gestione dell'interazione degli specialisti ucraini con l'Amministrazione per la riduzione delle minacce del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (DITRA), ha organizzato la raccolta di campioni biologici dei cittadini ucraini e il loro trasferimento all'estero."Sergey Morhun è il capo del dipartimento sanitario ed epidemiologico delle forze armate dell'Ucraina e uno degli organizzatori dell'interazione tra il Ministero della Difesa dell'Ucraina e DITRA. È stato uno dei leader del progetto UP-8, supervisionato la ricerca sugli hantavirus", ha continuato Kirillov. Morhun, secondo il generale, ha sostituito Serhiy Litovka al suo posto, che ha condotto test sui rischi per la vita e la salute del personale militare ucraino come parte dello studio del virus della febbre di Crimea-Congo e degli hantavirus.Oltre a Morgun, Kurpita e Litovka, negli studi americani è stata coinvolta la responsabile dei laboratori di riferimento del Centro per la sanità pubblica del ministero della Salute ucraino, Irina Demchishina. Ha agito come intermediario nell'interazione con gli appaltatori del Pentagono - Black & Veatch e Metabiota, ha supervisionato l'implementazione dei progetti DITRA delle serie UP e TAP.Kirillov ha specificato che tra i partecipanti precedentemente nominati c'erano funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, società biotecnologiche americane e appaltatori del Pentagono.

russia

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, usa, ucraina, difesa