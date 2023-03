https://it.sputniknews.com/20230310/iran-e-arabia-saudita-firmano-laccordo-sulla-ripresa-delle-relazioni-17049697.html

Iran e Arabia Saudita firmano l'accordo sulla ripresa delle relazioni

Iran e Arabia Saudita firmano l'accordo sulla ripresa delle relazioni

L'Iran e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo per riprendere le relazioni diplomatiche, è in programma la riapertura delle ambasciate entro due mesi, ha... 10.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-10T15:24+0100

2023-03-10T15:24+0100

2023-03-10T15:24+0100

iran

arabia saudita

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/824/86/8248661_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_2df4d4cceb53ecf0b92a2cf8ee4ecbbf.jpg

La dichiarazione congiunta è stata firmata dopo diversi giorni di negoziati tra il capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran e il suo omologo saudita a Pechino. A seguito dei colloqui, le parti hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e aprire ambasciate e uffici di rappresentanza entro due mesi.Si fa presente che i ministri degli Esteri dei due paesi intendono incontrarsi per discutere l'attuazione dell'accordo.Le relazioni diplomatiche tra Teheran e Riyadh sono state interrotte nel 2016 dopo un attacco alle missioni diplomatiche saudite in Iran da parte di manifestanti contro l'esecuzione da parte del regno dell'importante teologo sciita Nimr al-Nimr, ma negli ultimi mesi le due parti hanno espresso il desiderio di risolvere le divergenze. In un'intervista a The Atlantic, rilasciata a settembre, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha affermato che le relazioni con l'Iran dovrebbero essere costruite come con un paese vicino. Tuttavia, nel contesto dei disordini in Iran, le autorità del paese hanno iniziato ad accusare l'Arabia Saudita del loro coinvolgimento e sostegno.

iran

arabia saudita

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, arabia saudita, politica