https://it.sputniknews.com/20230310/erdogan-piu-di-47000-persone-sono-morte-dopo-i-terremoti-in-turchia-17049788.html

Erdogan: più di 47.000 persone sono morte dopo i terremoti in Turchia

Erdogan: più di 47.000 persone sono morte dopo i terremoti in Turchia

Oltre 47mila persone sono morte a causa dei terremoti del 6 febbraio in Turchia, ha annunciato venerdì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un... 10.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-10T16:08+0100

2023-03-10T16:08+0100

2023-03-10T16:08+0100

turchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/15866988_0:193:3193:1989_1920x0_80_0_0_87767baecd53d3915053b126d40d7de0.jpg

"A seguito dei terremoti, che sono stati avvertiti su una vasta area, sono morti più di 47.000 dei nostri cittadini. Più di 115.000 sono stati salvati", ha detto.Erdogan ha osservato di aver firmato un decreto sul cambio di data delle elezioni presidenziali e parlamentari dal 18 giugno al 14 maggio, tra l'altro, per non compromettere gli sforzi per eliminare le conseguenze dei terremoti."Dobbiamo attuare programmi che guariscano le ferite della distruzione senza precedenti che abbiamo subito. Le tensioni politiche e l'incertezza stanno facendo vacillare questi sforzi. Al fine di aumentare la produttività e l'occupazione [delle agenzie e del pubblico in seguito], abbiamo bisogno di allontanarci dall'agenda elettorale", ha affermato il capo di stato, argomentando così la decisione di indire le elezioni in una data anticipata.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia