Dodon accusa le autorità moldave di tentare di destabilizzare la situazione nel Paese

L'ex presidente della Moldavia Igor Dodon ha criticato le autorità della repubblica per aver politicizzato la questione della lingua di stato e aver tentato di... 10.03.2023, Sputnik Italia

Il 2 marzo, il partito Azione e Solidarietà al potere in Moldavia ha approvato in prima lettura la ridenominazione della lingua di Stato in rumeno. Gli autori dell'iniziativa hanno assicurato che la legge adottata non è una modifica della costituzione, ma mira solo a conformarsi alla decisione della Corte costituzionale, secondo la quale il romeno è stato nominato lingua di stato. Secondo la nuova bozza, le parole "lingua moldava" in qualsiasi forma grammaticale sono sostituite dall'espressione "lingua rumena". Inoltre, le parole "lingua di stato", "lingua ufficiale" e "lingua madre" sono sostituite dall'espressione "lingua rumena", se si intende la lingua di stato della Moldavia."Sembra che l’amministrazione del Paese stia cercando di destabilizzare la situazione affrontando questioni che dividono la società. Cari governanti, iniziate a fare ciò che preoccupa davvero i nostri cittadini: stipendi, pensioni, garantire stabilità, e non questi fuochi d'artificio politici", ha detto Dodon in un videomessaggio, che ha pubblicato nel suo canale Telegram.La Corte costituzionale della Moldavia nel 2013 ha deciso che la lingua di stato nella repubblica è il rumeno. Allo stesso tempo, la costituzione del paese afferma che la lingua di stato è il moldavo. Secondo la Corte costituzionale, il testo della dichiarazione di indipendenza della Moldavia, in cui la lingua di stato è il rumeno, prevale sulla costituzione della repubblica.

