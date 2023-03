https://it.sputniknews.com/20230309/mishustin-il-traffico-lungo-la-rotta-del-mare-del-nord-e-in-costante-crescita-17048392.html

Mishustin: il traffico lungo la rotta del Mare del Nord è in costante crescita

Il trasporto delle merci lungo la rotta del Mare del Nord è in costante crescita, soddisfa le esigenze di milioni di cittadini russi, ha affermato Mikhail... 09.03.2023, Sputnik Italia

"Su ordine del presidente, continua lo sviluppo globale dell'infrastruttura portuale della rotta del Mare del Nord. Si tratta di un importante corridoio di trasporto internazionale che corre interamente nel mare territoriale russo e, di conseguenza, nella zona economica esclusiva. Il traffico attraverso di essa sta crescendo costantemente e soddisfa le esigenze di milioni di cittadini che vivono sia nel Mar Artico che in Estremo Oriente, e fornisce anche una logistica affidabile per le materie prime, per i prodotti industriali", ha affermato Mishustin in una riunione del governo.

