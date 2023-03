https://it.sputniknews.com/20230309/kosovo-il-consiglio-ue-approva-soluzione-per-viaggi-senza-visti-in-europa-17048662.html

Kosovo, il Consiglio UE approva soluzione per viaggi senza visti in Europa

Il Consiglio Europeo ha approvato in maniera preliminare la soluzione che permette ai possessori di passaporto kosovaro di viaggare in UE senza visto per un... 09.03.2023, Sputnik Italia

"Le nuove regole permetteranno ai possessori di passaporti del Kosovo di viaggiare in UE senza visto per un periodo non superiore ai 90 giorni in un periodo di 180 giorni", è riportato nel regolamento.Si ritiene che, se la soluzione dovesse venire approvata dal Parlamento Europeo, potrebbe diventare valida già dal 1° gennaio 2024.

