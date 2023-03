https://it.sputniknews.com/20230309/il-ministro-degli-esteri-bielorusso-e-il-segretario-generale-della-sco-si-incontrano-a-minsk-17047770.html

Il ministro degli Esteri bielorusso e il segretario generale della SCO si incontrano a Minsk

Il ministro degli Esteri bielorusso Sergei Aleynik ha dichiarato in un incontro a Minsk con il segretario generale della SCO Zhang Ming che la Repubblica... 09.03.2023, Sputnik Italia

"Spero in una conversazione produttiva. Attendiamo con impazienza un dialogo costruttivo e fruttuoso relativo al processo di adesione del nostro Paese alla SCO, allo sviluppo di molte aree di cooperazione con l'organizzazione. Stiamo già partecipando ad alcune, ma la nostra adesione consentirà di sfruttare appieno il potenziale di cooperazione creato nella SCO", ha affermato Aleynik.Ha aggiunto che Minsk non vede l'ora della visita del Segretario generale della SCO. "Attribuiamo grande importanza alla cooperazione con la SCO, la consideriamo un attore importante nel sistema delle relazioni internazionali, che negli ultimi anni ha acquisito un notevole peso politico ed economico", ha affermato il ministro.Aleynik ha osservato che oggi la popolazione dei paesi SCO è circa la metà della popolazione mondiale.Il documento sull'avvio della procedura per l'ammissione della Bielorussia all'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è stato firmato a seguito del vertice dell'organizzazione a Samarcanda, che si è tenuto il 15-16 settembre 2022. Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha poi affermato che la Repubblica, che è ancora un osservatore nell'organizzazione, prevede di entrare a far parte della SCO entro un anno.

