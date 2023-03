https://it.sputniknews.com/20230309/il-capo-del-pentagono-austin-arrivato-in-israele-17048164.html

Il capo del Pentagono Austin arrivato in Israele

Il capo del Pentagono Austin arrivato in Israele

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è arrivato a Tel Aviv mentre sono in corso le proteste di massa che hanno condizionato il programma della sua... 09.03.2023

2023-03-09

2023-03-09T17:13+0100

2023-03-09T17:13+0100

"Appena atterrato a Tel Aviv. Continueremo a lavorare a stretto contatto con Israele per rafforzare la stabilità regionale e contrastare le minacce comuni attraverso la nostra stretta cooperazione di difesa", ha twittato Austin all'arrivo.Il capo del Pentagono è stato accolto dal collega israeliano Yoav Galant.Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è appena volato in elicottero all'aeroporto dove dovrebbero incontrare Austin, secondo la TV israeliana Channel 12.I ministri della Difesa Galant e Austin terranno colloqui e rilasceranno un comunicato stampa presso la sede delle industrie aerospaziali israeliane all'aeroporto Ben Gurion.Inizialmente, la visita del capo del Pentagono era prevista per mercoledì e i negoziati con la leadership israeliana avrebbero dovuto svolgersi presso il quartier generale militare di Tel Aviv, ma a causa delle proteste di massa e del blocco delle principali autostrade, il programma della visita è stato modificato.

