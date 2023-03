https://it.sputniknews.com/20230309/disordini-in-francia-i-sindacati-chiedono-incontro-con-macron-17048470.html

I sindacati francesi si sono rivolti con una lettera al presidente francese con la richiesta di essere ricevuti, a causa della situazione legata alla riforma... 09.03.2023, Sputnik Italia

Nella lettera rivolta all'Eliseo, i sindacati chiedono ad Emmanuel Macron un incontro. Secondo loro, il silenzio del capo di Stato e del governo davanti allo sciopero nazionale conto la riforma delle pensioni "rappresenta un serio problema democratico" e "può portare ad un situazione che potrebbe diventare esplosiva".Il giorno prima, il rappresentante ufficiale del governo francese Olivier Véran aveva dichiarato che Macron non era pronto ad un incontro con i sindacati sullo sfondo degli scioperi.Martedì, in Francia sono iniziati scioperi di massa in quasi in tutti i settori economici, compreso quello dell'energia e dei trasporti, contro l'aumento dell'età pensionabile. I sindacati hanno annunciato di voler "mettere in ginocchio l'economia francese", per spingere il governo a rinunciare al progetto di legge.Inoltre, il 7 merzo hanno avuto luogo dimostrazioni contro l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, anche queste in tutto il Paese. Secondo il ministero degli Interni, alle manifestazioni hanno preso parte 1,2 milioni di persone. In molte delle dimostrazioni sono iniziati scontri dei manifestanti contro la polizia. Come ha riferito un corrispondente di Ria Novosti, alla protesta di Parigi sono state distrutte fermate dei bus e vetrine, sradicate siepi e segnali stradali e la polizia ha usato alcune volte lacrimogeni. Anche nelle proteste a Rennes, Nantes e Lione la polizia ha utilizzato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti.Inoltre, è il già il terzo giono dall'inizio dei disordini che i netturbini parigini non portano via la spazzatura. Secondo i media locali, si parla di duemila tonnellate di rifiuti nelle strade della capitale francese.Il Primo-Ministro francese Élisabeth Borne ha presentato il 10 gennaio un disegno di legge che prevede di aumentare l'età pensionabile nel Paese e di annullare i regimi "speciali" per una serie di professionisti. Secondo questa, il governo inizierà ad aumentare l'età pensionabile nel Paese di tre mesi in un anno dal 1° settembre 2023. In questo modo, entro il 2030 l'età sarà di 64 anni.

