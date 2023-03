https://it.sputniknews.com/20230309/borrell-propone-ai-paesi-dellue-di-avviare-acquisti-congiunti-di-armi-per-lucraina-17047534.html

Borrell propone ai paesi dell'UE di avviare acquisti congiunti di armi per l'Ucraina

L'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Unione europea Josep Borrell ha dichiarato che durante un incontro informale dei ministri... 09.03.2023, Sputnik Italia

Il diplomatico europeo ha presentato ai ministri della Difesa dei Paesi dell'Unione una proposta sviluppata congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), l'Agenzia europea per la difesa (Aed) e la Commissione europea.Allo stesso tempo, il politico ha sottolineato separatamente che non è stata ancora presa una decisione sulla sua proposta, poiché dovrebbe essere concordata dai ministri della Difesa degli Stati dell'UE."Direi che questo sarà un Consiglio molto importante. Vediamo come reagiranno i ministri della Difesa alla mia proposta", ha concluso.In precedenza, Borrell ha affermato che il cosiddetto Fondo europeo per la pace ha già compensato i paesi dell'unione con 450 milioni di euro per la fornitura di munizioni all'Ucraina.

ucraina

