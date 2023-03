https://it.sputniknews.com/20230308/residente-di-odessa-arrestato-dai-servizi-speciali-ucraini-con-laccusa-di-azioni-filo-russe-17045853.html

Residente di Odessa arrestato dai servizi speciali ucraini con l'accusa di azioni filo-russe

Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha annunciato l'arresto di un residente di Odessa, sospettato di aver "violato l'integrità territoriale del paese e... 08.03.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

ucraina

"Ha pubblicato sui social network vietati informazioni sulle posizioni delle forze di difesa e sull'ubicazione dei siti infrastrutturali critici nella regione di Odessa", ha affermato l’SBU.Secondo le indagini, il detenuto è stato informato dell’accusa ai sensi di diversi articoli penali, tra cui la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e la "giustificazione" delle azioni della Russia.Secondo il servizio di sicurezza, il tribunale ha scelto una misura di contenzione per l'uomo sotto forma di detenzione.La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Ha osservato che l'operazione speciale è stata una misura obbligatoria, alla Russia "non è stata lasciata alcuna possibilità di fare diversamente, sono stati creati rischi per la sicurezza tali che era impossibile reagire con altri mezzi".

ucraina

