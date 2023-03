https://it.sputniknews.com/20230308/peskov-pubblicazioni-su-nord-stream-sono-unoperazione-coordinata-nei-media-17045256.html

Peskov: pubblicazioni su Nord Stream sono un'operazione coordinata nei media

08.03.2023 Le pubblicazioni sui gasdotti Nord Stream sono un'operazione coordinata nei media, gli autori dell'attacco vogliono chiaramente distogliere l'attenzione

Il New York Times ha riferito che, secondo i nuovi dati dell'intelligence, un gruppo filo-ucraino, i cui piani non erano necessariamente noti a Kiev, era il responsabile dell’attacco alla rotta principale delle forniture di gas russo verso l'Europa. Il quotidiano tedesco Zeit ha scritto che le tracce dell'attacco ai gasdotti conducono all'Ucraina."Ovviamente, gli autori dell'attacco vogliono distogliere l'attenzione. Ovviamente, questa è un’operazione coordinata nei media", ha detto Peskov a RIA Novosti, commentando le pubblicazioni sul New York Times e su Zeit.Il Cremlino è perplesso su come i funzionari americani citati dai media possano presumere qualcosa sugli attacchi al Nord Stream senza indagini, ha aggiunto il portavoce del presidente russo."Come possono i funzionari statunitensi presumere qualcosa senza un'indagine?" - ha detto Peskov, ricordando che la Russia non è ancora autorizzata a partecipare all'indagine internazionale.

