L'Occidente spinge sull'acceleratore con gli aiuti in Ucraina - media

"Il punto di svolta è arrivato il 20 gennaio, all'ottava riunione del Gruppo di contatto per la difesa ucraino, una riunione dei ministri della difesa capeggiata dagli USA che si tiene circa una volta al mese presso la grande base aerea americana di Ramstein in Germania. <...> Di conseguenza, il flusso di armi si è trasformato da ruscello in fiume”, si legge nell'articolo.Gli autori sostengono che a dicembre gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si sono resi conto che un conflitto prolungato non sarebbe nell'interesse dell'Occidente, quindi il flusso di armi verso l'Ucraina è aumentato notevolmente. Dal 9 dicembre, in tre mesi, il Paese ha ricevuto il 40 per cento di tutti gli aiuti militari promessi dal Pentagono dall'inizio del conflitto.Come sottolinea la pubblicazione, nonostante il fatto che la maggior parte dell'esercito ucraino utilizzi attrezzature e armi sovietiche, grazie alle forniture occidentali, presto circa un terzo delle forze armate ucraine sarà armato secondo gli standard della NATO.La carenza di munizioni rimane un problema serio, poiché gli alleati occidentali non hanno fretta di aumentare la loro produzione. E la mancanza di potenza aerea dell'Ucraina potrebbe diventare un problema più grande se gli aerei da guerra russi sono disposti a correre più rischi in qualsiasi offensiva ucraina.

