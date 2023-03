https://it.sputniknews.com/20230308/ignoto-minaccia-di-far-esplodere-la-metropolitana-di-bruxelles-17046625.html

Ignoto minaccia di far esplodere la metropolitana di Bruxelles

Ignoto minaccia di far esplodere la metropolitana di Bruxelles

Una persona sconosciuta ha inviato una lettera alla Commissione europea, situata nella capitale belga, minacciando di far esplodere la metropolitana di... 08.03.2023, Sputnik Italia

La polizia ha condotto una verifica, non è stato trovato alcun ordigno esplosivo, ma le forze dell'ordine continueranno rimanere vigili."La Commissione europea nella tarda serata di martedì ha riferito di aver ricevuto una lettera in russo che minacciava di bombardare la metropolitana l'8 marzo... Le autorità hanno preso molto sul serio la minaccia, anche se non sembrava molto plausibile", dice il giornale.Uno sconosciuto in precedenza aveva inviato un'altra lettera alla Commissione, che non conteneva alcuna minaccia. Allo stesso tempo, nell'ultimo messaggio minaccioso, l'autore ha anche minacciato di "eliminare LGBT e altre minoranze, nonché i capi di stato e di governo dei paesi dell'UE "a causa della politica aggressiva dell'UE", scrive LeSoir.È stato riferito che la procura di Bruxelles sta indagando e cercando l'autore o gli autori del messaggio, e la polizia ferroviaria ha condotto controlli tutta la notte e ha aumentato il pattugliamento delle stazioni della metropolitana della capitale.

