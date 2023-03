https://it.sputniknews.com/20230308/guardian-londra-non-avra-lopportunita-di-trarre-profitto-dallinvio-delle-armi-allucraina-17046279.html

Guardian: Londra non avrà l'opportunità di trarre profitto dall'invio delle armi all'Ucraina

Guardian: Londra non avrà l'opportunità di trarre profitto dall'invio delle armi all'Ucraina

La Gran Bretagna non potrà prendere parte all'iniziativa dell'UE per l'acquisto di armi per l'Ucraina, riferisce il Guardian, citando un documento. 08.03.2023, Sputnik Italia

Mercoledì a Stoccolma si svolge una riunione informale dei ministri della Difesa dell'UE con la partecipazione del Segretario generale della NATO e del ministro della Difesa dell'Ucraina. L'argomento principale all'ordine del giorno è l'aumento dell'assistenza militare all'Ucraina. L'Alto Rappresentante UE per la Politica Estera e la Sicurezza Josep Borrell intende proporre ai ministri di prendere una decisione politica sull'avvio delle consegne di munizioni già disponibili nei magazzini europei all'Ucraina. Tali consegne, secondo lui, possono essere avviate in poche settimane, l'UE è pronta a spendere circa un miliardo di euro per questa mossa. Borrell prevede inoltre di acquistare congiuntamente munizioni per l'Ucraina e aumentare la propria produzione delle armi nell'UE."L'industria della difesa britannica sarà privata dell'opportunità di trarre profitto da un aumento significativo della spesa di armi dell'UE per l'Ucraina... A Bruxelles si sta preparando un "ordine di massa" di munizioni... ma solo i produttori dell'UE e della Norvegia potranno beneficiare", riporta il Guardian.Secondo il documento citato dal giornale, ai paesi dell'UE verrà proposto di fornire all'Ucraina le scorte che hanno a disposizione. Bruxelles può successivamente rimborsare loro fino al 90% del costo delle armi inviateL'UE vuole anche esortare i paesi a tenere negoziati "accelerati" con i fornitori sull'entità e il valore degli ordini e concludere contratti "tra la fine di aprile e la fine di maggio".

