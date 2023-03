https://it.sputniknews.com/20230308/berlino-aumentera-il-sostegno-a-kiev-se-la-cina-fornira-armi-alla-russia-17045633.html

Berlino aumenterà il sostegno a Kiev se la Cina fornirà armi alla Russia

Berlino aumenterà il sostegno a Kiev se la Cina fornirà armi alla Russia

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che Berlino aumenterà il sostegno all'Ucraina se la Cina fornirà armi alla Russia. 08.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-08T10:50+0100

2023-03-08T10:50+0100

2023-03-08T10:50+0100

la situazione in ucraina

russia

cina

germania

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/393/64/3936440_0:140:5135:3028_1920x0_80_0_0_b4a965a1662e2e0777704dc0a56cb23c.jpg

"Questo significa, prima di tutto, che dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina... solo ancora di più. Perché dobbiamo fare tutto il possibile, e lo stiamo facendo", ha detto Pistorius alla radio Deutschlandfunk, rispondendo a una domanda sulla reazione della Germania in caso di forniture di armi alla Russia dalla Cina.Allo stesso tempo, ha aggiunto che in termini geopolitici, uno scenario del genere significherebbe "sviluppo deprimente". Il ministro, inoltre, non ha escluso l'imposizione di sanzioni contro la Cina da parte dell'UE in questo caso. "Perché sarebbe l'influenza diretta della Cina (sul conflitto in Ucraina) se fornisse armi letali", ha spiegato il ministro della Difesa.In precedenza, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg aveva affermato che l'alleanza era preoccupata per la possibilità che la Cina fornisse armi alla Russia. Il capo della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Michael McCall, riferendosi presumibilmente a dati di intelligence, ha affermato che la Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia centinaia di droni. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Cina di non farlo.

russia

cina

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, germania, difesa