Armi in Ucraina, serviranno circa sei anni per rifornire le scorte USA - media

Gli Stati Uniti hanno trasferito un terzo delle loro riserve di sistemi anticarro portatili Javelin e sistemi antiaerei portatili Stinger in Ucraina, e... 08.03.2023, Sputnik Italia

Secondo l'articolo, la Russia non è l'unica ad usare le sue munizioni in Ucraina.Con il previsto aumento della produzione fino a 20.000 munizioni al mese, si stima che il processo di rifornimento richiederà più di quattro anni.È interessante notare che gli Stati Uniti hanno inviato un terzo dei loro sistemi missilistici anticarro Javelin in Ucraina: 8.500 unità, sebbene la sua produzione mensile negli stabilimenti Raytheon e Lockheed Martin sia di 400 unità.Kiev ha anche ricevuto un terzo delle scorte statunitensi di sistemi portatili di difesa aerea Stinger: 1.600 unità.

