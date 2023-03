https://it.sputniknews.com/20230307/shoigu-dare-ancora-piu-armi-della-nato-a-kiev-non-porta-al-successo-dellucraina-sul-campo-17043403.html

Shoigu: "Dare ancora più armi della NATO a Kiev non porta al successo dell'Ucraina sul campo"

Shoigu: "Dare ancora più armi della NATO a Kiev non porta al successo dell'Ucraina sul campo"

Mosca ha ripetutamente avvertito l'Occidente che, inviando armi a Kiev, contribuisce a prolungare il conflitto ucraino. 07.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-07T11:37+0100

2023-03-07T11:37+0100

2023-03-07T11:37+0100

la situazione in ucraina

russia

ucraina

armamenti

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/874/23/8742381_0:83:2935:1734_1920x0_80_0_0_7d2504227b28f133d45075edd2559b5c.jpg

Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato che l'aumento delle forniture di armi della NATO al regime di Kiev non porterà al successo dell'Ucraina sul campo di battaglia. Solo a febbraio, le perdite dell'Ucraina sono aumentate di oltre il 40% mese su mese e hanno superato le 11.000 unità, ha aggiunto il ministro. Gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno aumentato l'assistenza militare a Kiev dopo che la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina. I Paesi occidentali hanno fornito a Kiev vari tipi di sistemi d'arma, tra cui missili di difesa aerea, sistemi di lancio multipli, carri armati, artiglieria semovente e cannoni antiaerei. Il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che i Paesi della NATO "giocano con il fuoco" fornendo armi a Kiev, e che qualsiasi convoglio di armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per le forze russe. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, da parte sua, ha sottolineato che i Paesi occidentali sono direttamente coinvolti nel conflitto ucraino.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, armamenti, nato