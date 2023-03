https://it.sputniknews.com/20230307/parigi-la-polizia-usa-i-lacrimogeni-durante-proteste-per-la-riforma-delle-pensioni-17044549.html

Parigi, la polizia usa i lacrimogeni durante proteste per la riforma delle pensioni

Parigi, la polizia usa i lacrimogeni durante proteste per la riforma delle pensioni

A Parigi, durante una protesta contro la riforma delle pensioni, la polizia ha usato gas lacrimogeni. 07.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-07T16:29+0100

2023-03-07T16:29+0100

2023-03-07T16:29+0100

parigi

francia

ue

europa

riforma

pensioni

proteste in francia

mondo

polizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/07/17044855_0:0:3433:1931_1920x0_80_0_0_a2809b5c98410e35d9e674b9e7ff9e06.jpg

Durante una protesta contro la riforma delle pensioni a Parigi, i manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine, la polizia ha usato gas lacrimogeni, riferisce il corrispondente di Sputnik.Poco dopo l'inizio della manifestazione, esponenti dei black bloc hanno iniziato a distruggere le fermate degli autobus.In Place Porte Royal, vicino ai Giardini del Lussemburgo, hanno iniziato a costruire barricate e lanciare petardi contro la polizia. In risposta, la polizia ha usato gas lacrimogeni.Quella in corso è la sesta manifestazione dall'inizio dell'anno contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.Diverse colonne di manifestanti con le bandiere dei principali sindacati francesi, CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires e altri, hanno iniziato la marcia da Boulevard Raspail nel sesto arrondissement di Parigi, in direzione di Place de l'Italie.Secondo il corrispondente, diverse decine di migliaia di persone partecipano all'azione.La principale richiesta dei manifestanti rimane la riduzione dell'età pensionabile a 60 anni, come prima del 2010.La protesta ha riunito persone di tutte le età: dai giovani e rappresentanti dei movimenti anticapitalismo ai pensionati e alle persone di mezza età, che la riforma colpirà direttamente.Presenti anche i gilet-gialli.

parigi

francia

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

parigi, francia, ue, europa, riforma, pensioni, proteste in francia, mondo, polizia