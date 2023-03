https://it.sputniknews.com/20230307/ministro-esteri-cinese-pechino-non-fornisce-armi-a-nessuna-delle-parti-in-conflitto-in-ucraina-17043193.html

Ministro Esteri cinese: Pechino non fornisce armi a nessuna delle parti in conflitto in Ucraina

La Cina non è parte del conflitto in Ucraina e non sta fornendo armi a nessuna delle parti, ma Pechino è minacciata da sanzioni, ha dichiarato il Ministro... 07.03.2023, Sputnik Italia

Gang ha poi riportato l’attenzione sull’annosa questione dei due pesi e delle due misure che applicano gli Stati Uniti sulle questioni internazionali ricordando il diverso atteggiamento nei confronti della sovranità in Ucraina e a Taiwan. Si è anche chiesto perché Washington, pur esortando la Cina a non fornire armi alla Russia, stia armando Taiwan in violazione dell’accordo bilaterale del 17 agosto 1982. Secondo quel documento, gli Stati Uniti si sarebbero dovuti impegnare a non superare il livello di fornitura di armi all'isola, né quantitativamente né qualitativamente.

