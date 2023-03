https://it.sputniknews.com/20230307/le-forze-russe-controllano-quasi-la-meta-della-citta-di-artemovsk-17043299.html

Le forze russe controllano quasi la metà della città di Artemovsk

Le forze russe controllano quasi la metà della città di Artemovsk

Artemovsk (Bakhmut) si trova nella parte della DNR ancora controllata da Kiev, a nord della grande città di Horlivka. È un importante snodo di trasporto per il... 07.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-07T11:01+0100

2023-03-07T11:01+0100

2023-03-07T11:01+0100

la situazione in ucraina

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/12435252_0:183:2993:1867_1920x0_80_0_0_dbe58d4a954d185a5cac46e195662ca1.jpg

Secondo il portavoce regionale, piccoli gruppi di truppe ucraine si stanno ritirando in modo caotico lungo le strade di campagna.Allo stesso tempo, le strade asfaltate che portano alla città sono interrotte e controllate dall'artiglieria russa, e il tempo fangoso impedisce al nemico di spostare i rinforzi lungo percorsi alternativi. Come aveva notato Gagin il giorno prima, circa 10.000 soldati dell'AFU rimangono in città. Serhiy Rakhmanin, membro del Comitato della Verkhovna Rada per la Sicurezza Nazionale, la Difesa e l'Intelligence dell’Ucraina, aveva descritto in precedenza la situazione ad Artemovsk come critica. Allo stesso tempo, ieri, il comandante in capo dell'esercito ucraino, Valeriy Zaluzhny, ha parlato a favore del proseguimento dell'operazione difensiva nella città.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia