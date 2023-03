https://it.sputniknews.com/20230307/la-russia-ha-gia-esportato-40-milioni-di-tonnellate-di-grano-in-quetanno-agricolo-17044173.html

La Russia ha già esportato 40 milioni di tonnellate di grano in quet'anno agricolo

La Russia ha già esportato 40 milioni di tonnellate di grano in quet'anno agricolo

Le esportazioni di grano dalla Russia di questo anno agricolo (dal 1° giugno 2022) hanno già raggiunto le 40 milioni di tonnellate, ha detto il direttore del... 07.03.2023

russia

grano

"Oggi, quando le esportazioni di grano russo hanno già raggiunto le 40 milioni di tonnelllate, capiamo che, nonostante tutte le sanzioni, il nostro agricolo, il nostro contadino, è concorrente a livello mondiale", ha detto Roman Nekrasov all'ultimo collegio sull'agricoltura nella repubblica russa del Tatarstan.Il ministero dell'Agricoltura ha riferito il 1° marzo che l'obiettivo delle esportazioni di grano dalla Russia per l'anno agricolo 2022-2023 è di circa 60 milioni di tonnellate; il potenziale esportativo per il frumento era stato precedentemente stabilito a 39,5 milioni di tonnellate.Nekrasov ha fatto notare che la produzione russa è attesa in molti angoli del pianeta e che la missione globale di oggi è la lotta alla fame, la fornitura di beni alimentari in tutto il mondo e, soprattutto, ricevere da tutto ciò un guadagno stabile e a lungo termine.Il direttore del dipartimento del ministero per l'Agricoltura ha anche aggiunto che il 2022, nonostante il raccolto da record, ha creato non pochi problemi che bisogna risolvere, afficnhé si possa conservare un livello di generi alimentari degno.Secondo questi, la primavera del 2023 sarà per l'agrario russo un tempo di soluzioni veloci, bisognerà operativamente e in maniera organizzata lavorare il terreno.La Federazione Russa, nel 2022, ha raccolto una quantità record di grano, 153,83 milioni di tonnellate in peso dopo la lavorazione (il 26,7% in più rispetto all'anno scorso), e ha aumentato la raccolta di frumento del 37,3%, fino a 104,44 milioni di tonnellate.

