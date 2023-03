Il capo del Pentagono in visita in Iraq a 20 dall'invasione USA

https://it.sputniknews.com/20230307/il-capo-del-pentagono-in-visita-in-iraq-a-20-dallinvasione-usa-17043996.html

"Sono qui per consolidare la collaborazione strategica USA-Iraq, mentre ci dirigiamo verso un Iraq più sicuro, stabile e sovrano", ha scritto Lloyd Austin sui social, dopo essere sbarcato a Baghdad.Secondo AFP, la visita di Austin è stata preceduta da una serie di autorità straniere, tra cui i ministri degli Esteri iraniano, russo e saudita e il capo dell'ONU António Guterres. Il rappresentante deli USA è arrivato in Iraq a pochi giorni dal 20° anniversario dell'invasione che ha dato inizio a due decadi di spargimenti di sangue nel Paese.Da quando le truppe di coalizione, guidate dagli USA, hanno invaso l'Iraq nel 2003 e hanno fatto cadere il regime di Saddam Hussein, la maggioranza sciita dell'Iraq ha governato il Paese con un sistema confessionale di condivisione del potere.In seguito, i governi hanno stretto legami con il vicino sciita dell'Iraq, l'Iran, mentre Baghdad continua a mantenere relazioni con Washington, in una delicata manovra di equilibrio politico.Dopo l'aiuto di Iran e USA nella lotta al Daesh*, che aveva invaso alcune aree al nord-ovest del Paese nel 2014, la fine delle operazioni militari delle truppe di coalizione, guidate dagli USA, è stata annunciata solo a fine 2021, sebbene alcune unità rimangono tuttora dispiegate sul territorio, per fornire supporto e allenamento alle forze di sicurezza locali.*Organizzazione illegale in Russia e altri paesi

