https://it.sputniknews.com/20230307/i-primi-sistemi-patriot-e-carri-armati-leopard-sono-arrivati-in-ucraina-riferiscono-dalla-polonia-17043826.html

I primi sistemi Patriot e carri armati Leopard sono arrivati in Ucraina, riferiscono dalla Polonia

I primi sistemi Patriot e carri armati Leopard sono arrivati in Ucraina, riferiscono dalla Polonia

Ministro della Difesa polacco Blaszczak: i primi sistemi Patriot e carri armati Leopard sono arrivati in Ucraina. 07.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-07T14:42+0100

2023-03-07T14:42+0100

2023-03-07T14:42+0100

la situazione in ucraina

polonia

carri armati

patriot

mondo

ucraina

kiev

annuncio

sicurezza

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/41/43/414301_0:0:3326:1872_1920x0_80_0_0_56953510e377278f6c108f65eefabcbf.jpg

Grazie agli sforzi della Polonia, i primi sistemi di difesa aerea Patriot sono stati consegnati all'Ucraina, ha dichiarato questo martedì il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak in un'intervista al giornale spagnolo La Razon.Il ministro ha ricordato che dall'inizio della crisi, Varsavia ha trasferito armi per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro a Kiev, pur richiamando l'attenzione sul fatto che tale importo non include né i costi sostenuti dalla Polonia per l'addestramento dei soldati ucraini, né i fondi spesi per il trasferimento dei carri armati Leopard.Rispondendo alla domanda sul trasferimento di combattenti e altre forze aeree in Ucraina, il ministro ha risposto che le decisioni su questo tema dovrebbero essere prese a un livello alleato più ampio.

polonia

ucraina

kiev

varsavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, carri armati, patriot, mondo, ucraina, kiev, annuncio, sicurezza, geopolitica, ministero della difesa, nato, varsavia