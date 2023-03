https://it.sputniknews.com/20230307/cremlino-nella-pratica-non-ce-nessun-tetto-al-prezzo-del-petrlio-17044321.html

Cremlino: nella pratica non c'è nessun tetto al prezzo del petrolio

I paesi del G7 hanno introdotto un tetto al prezzo del petrolio russo che, nella pratica, non esiste, se si guarda ai livelli dei prezzi di mercato, ha... 07.03.2023

"Da una parte, loro [il G7] hanno imposto un tetto al prezzo, ma dall'altra sembra non esserci nessun tetto, se ci si basa sui livelli dei prezzi esistenti nella pratica", ha affermato Dmitriy Peskov.La Russia non riconosce il tetto al prezzo del petrolio imposto dai paesi del G7, ha anche aggiunto il portavoce.In precedenza, il Cordinatore Presidenziale americano per le Infrastrutture Mondiali e la Sicurezza Energetica Amos Hochstein aveva detto a Sputnik che è troppo presto per poter dire se il tetto al prezzo del petrolio russo imposto dall'Occidente stia avendo effetto o meno, ma che "al momento va bene".Dopo l'inizio, da parte della Russia, dell'operazione speciale in Ucraina, l'Occidente ha iniziato attivamente a cercare nuove strategie per limitarte i guadagni di Mosca sull'energia, soprattutto su gas e petrolio. Gli sforzi sono culminati in un tetto al prezzo del petrolio di 60 dollari imposto dagli stati membri del G7 e dall'Australia il 5 dicembre.In risposta, Mosca ha vietato le forniture di petrolio e prodotti petroliferi a coloro che supportano il tetto direttamente o indirettamente con un decreto firmato dal presidente Vladimir Putin a fine dicembre.

