Come specificato, si tratta di uno yacht che è stato noleggiato da una società con sede in Polonia. Presumibilmente, l'azienda appartiene a due ucraini. Secondo gli inquirenti, il ​​sabotaggio è stato compiuto da una squadra di sei persone. Non è stato possibile stabilire la loro nazionalità, si sa che hanno usato passaporti falsi.Prima di oggi, il New York Times aveva riferito che, secondo la nuova intelligence, un gruppo filo-ucraino ha effettuato l'attacco al gasdotto. Allo stesso tempo, non si dice nulla sulla sua composizione e sui possibili leader. Tuttavia, rimane aperta la possibilità che gli autori del sabotaggio avessero collegamenti con le autorità di Kiev.Alla fine di settembre, entrambi i gasdotti russi posati lungo il fondo del Mar Baltico, il Nord Stream e il Nord Stream - 2, hanno subito un guasto a causa di un sabotaggio. Svezia, Danimarca e Germania stanno conducendo indagini, ma non sono ancora giunti a risultati concreti. Il Cremlino ha definito l'accaduto un atto di terrorismo internazionale.Secondo il giornalista americano, premio Pulitzer Seymour Hersh, il sabotaggio è stato messo in scena dagli Stati Uniti con l'aiuto degli alleati della NATO: in estate, durante le esercitazioni Baltops, i sommozzatori americani hanno minato i gasdotti e tre mesi dopo i norvegesi hanno messo da ordigni esplosivi. Secondo Hersh, la decisione di avviare l'operazione è stata presa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con il team di sicurezza nazionale. Il motivo, secondo il giornalista, erano i timori di Biden che la Germania, che riceve gas dalla Russia attraverso il Nord Stream, non volesse partecipare all'assistenza militare all'Ucraina. Washington nega queste accuse.

