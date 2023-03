https://it.sputniknews.com/20230306/turchia-ambasciatore-usa-convocato-dal-ministero-degli-esteri-17042903.html

Turchia, ambasciatore USA convocato dal ministero degli esteri

L'ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara Jeff Flake è stato convocato al ministero degli Esteri turco in relazione alla visita del capo del Comitato delle... 06.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, Reuters aveva riferito che il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, sabato ha effettuato una visita senza preavviso a una base militare statunitense in Siria.Secondo questi, come parte del suo viaggio, Milley ha pianificato di valutare i quasi otto anni di sforzi statunitensi per combattere il gruppo terroristico "Stato islamico"*, nonché le misure per proteggere l'esercito americano personale nella Repubblica Araba.*Organizzazione terroristica illegale in Russia

