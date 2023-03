https://it.sputniknews.com/20230306/russia-iran-turchia-e-siria-stanno-organizzando-una-riunione-dei-ministri-delgi-esteri-17043072.html

Russia, Iran, Turchia e Siria stanno organizzando una riunione dei ministri delgi Esteri

"Stiamo lavorando su questo. Posso dire che abbiamo accettato di non rivelare i dettagli per il momento, non è così facile, dobbiamo lavorare discretamente sui principi della diplomazia silenziosa", ha detto ai giornalisti.A dicembre, i primi negoziati dei ministri di difesa della Turchia e della Siria in 11 anni si sono svolti nella Federazione Russa. Nel 2011, è iniziata una guerra civile in Siria.La Turchia, che prima di questo conflitto manteneva stretti rapporti con Damasco, agiva dalla parte degli oppositori del presidente della Siria Bashar Al -Assad. Da allora, le relazioni della Turchia con la Siria sono rimaste complicate.Tuttavia, nelle ultime settimane, entrambe le parti, così come alcuni media, hanno iniziato a parlare della possibilità di normalizzazione graduale. Per risolvere i disaccordi tra Ankara e Damasco, è stata pianificata una riunione dei capi del Ministero degli Esteri, della Siria e della Turchia. A gennaio, il ministro degli Esteri della Turchia Mevlut Chavushoglu ha suggerito che un tale incontro potrebbe aver luogo all'inizio di febbraio. Più tardi, il presidente turco Tayyip Erdogan ha ammesso che l'Iran poteva connettersi ai negoziati pianificati della Turchia, della Federazione Russa e della Siria ai massimi livelli. Attualmente, è in fase di elaborare un incontro a quattro laterali dei capi del Ministero degli Affari Esteri della Federazione russa, dell'Iran, della Turchia e della Siria.

