Ritrovati dopo 80 anni i resti di 6 soldati italiani dispersi nella Campagna di Russia

Ritrovati dopo 80 anni i resti di 6 soldati italiani dispersi nella Campagna di Russia

La Rossijskaja Gazeta ha pubblicato un reportage che racconta la storia di sei soldati italiani caduti nel 1942 durante la Campagna di Russia ritrovati nei... 06.03.2023, Sputnik Italia

Viktor Vasilevskij, della fondazione Nasledie, e l’editore Sandro Teti, in collaborazione con la Società di storia militare russa, iniziarono tempo fa una ricerca nella regione di Rostov, a partire dalla testimonianza di un anziano che abitava vicino a Millerovo e che aveva ricordato che, da bambino (8 anni all’epoca), nella notte di Natale del 1942, aveva visto seppellire 16 corpi di artiglieri italiani addetti alla contraerea che proteggeva l'aeroporto militare di Millerovo da cui partivano gli aerei tedeschi per il fronte di Stalingrado, l’attuale Volgograd. L’impresa non è semplice, perché non sono stati trovati i numeri di matricola di riconoscimento dei caduti, ma in base alle ossa si possono ricostruire i volti, con il celebre metodo Gerasimov (quello del film Gorky Park per intenderci) e infatti il Laboratorio di ricostruzione antropologica M.M. Gerasimov presso il Centro di antropologia fisica dell'Istituto di Etnologia e Antropologia dell'Accademia delle scienze russa, finanziato per questa iniziativa della fondazione Nasledie, è impegnato in questo lavoro di ricostruzione grafica 3D, tramite una equipe di studiosi italo-russi. Nel frattempo, il generale Vannacci, il nostro ambasciatore a Mosca, Giorgio Starace, e lo stesso Teti, sono in contatto con il capo dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, il colonnello Fabrizio Giardini, e con il direttore dell'Archivio dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, il tenente colonnello Emilio Tirone, al fine di collaborare per arrivare all’identificazione fattiva dei caduti in quella disastrosa spedizione di ottant’anni fa. Per ora si sa solo che appartenevano a una unità contraerea distaccata per la protezione della base di Millerovo.

