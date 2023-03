https://it.sputniknews.com/20230306/onu-laccordo-sul-grano-va-rinnovato-ad-ogni-costo-17042710.html

ONU: l'accordo sul grano va rinnovato ad ogni costo

L'accordo sul grano, che consente l'esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero, deve essere prorogato ad ogni costo, ha affermato David Beasley... 06.03.2023, Sputnik Italia

"La popolazione mondiale sarà in grave pericolo se non rinnoviamo l'accordo sul grano del Mar Nero. Oltre a conflitti, COVID-19, shock climatici, guerra... abbiamo un terremoto in Turchia e in Siria. L'accordo sui cereali è in scadenza e dovrebbe essere esteso ad ogni costo", ha detto David Beasley in un video pubblicato sul Twitter dell'organizzazione.L'Ucraina esporta grano a sufficienza per 400 milioni di persone, ha detto Beasley. Grazie all'accordo sul grano, ha aggiunto, il PIL è stato in grado di fornire cibo a 36 milioni di persone. Se l'accordo non viene rinnovato, il pianeta "è pronto per una massiccia destabilizzazione, migrazione di massa e carestia in tutto il mondo", ha detto il capo del WFP. "Il mondo è in gioco", ha aggiunto.All'inizio di aprile, Beasley lascerà la carica di direttore esecutivo del WFP alla vedova dell'ex senatore repubblicano degli Stati Uniti John McCain, la 68enne Cindy McCain. L'organo di governo del WFP, il Comitato Esecutivo, ha approvato la sua candidatura la scorsa settimana.L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio 2022 da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti, tra cui Odessa. Il Joint Coordinating Center (JCC) di Istanbul è responsabile del coordinamento del movimento delle navi. Il contratto è scaduto il 18 novembre 2022, ma ha comportato una proroga automatica per 120 giorni fino al 18 marzo, se una delle parti non si è opposta.Il ministero degli Esteri russo ha affermato che "non sono state ricevute tali obiezioni", osservando allo stesso tempo che la parte russa consente un'estensione tecnica dell '"iniziativa del Mar Nero" per l'esportazione di grano ucraino senza modifiche nei termini e nella portata. Lo stesso accordo sui cereali è parte integrante del pacchetto di accordi, che prevede, tra l'altro, lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti, Mosca ha osservato che proprio questo non è stato attuato. Allo stesso tempo, le Nazioni Unite hanno assicurato che le restrizioni sarebbero state revocate.

