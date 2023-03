https://it.sputniknews.com/20230306/la-turchia-potrebbe-rinunciare-agli-f-16-americani-17040843.html

La Turchia potrebbe rinunciare agli F-16 americani

È probabile che Ankara ritorni sulla sua decisione di acquistare i jet da combattimento F-16 dagli Stati Uniti a causa del prezzo e della disponibilità di... 06.03.2023, Sputnik Italia

Alla fine di febbraio, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti non possono vendere jet da combattimento F-16 alla Turchia senza l'approvazione del Congresso, il che significa che le sue preoccupazioni riguardo alla posizione della Grecia e alle offerte NATO di Svezia e Finlandia devono essere affrontate. Ritiene che il governo turco abbia commesso un errore chiedendo gli F-16, che il Congresso si rifiuta ancora di dare con "qualche pretesto" e che sono comunque obsoleti e non competitivi rispetto ad altri jet. Il 18 gennaio, il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva dichiarato che Ankara spera di superare le difficoltà sugli F-16 con Washington, osservando che l'acquisto è in linea con gli interessi strategici congiunti di entrambi i Paesi. Nell'aprile 2021, gli Stati Uniti hanno escluso la Turchia dal programma F-35 dopo che Ankara aveva acquistato i sistemi di difesa aerea S-400 della Russia. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato più tardi nello stesso anno che la Turchia aveva ricevuto un'offerta dagli Stati Uniti per l'acquisto di jet F-16, una generazione indietro rispetto agli F-35.

