https://it.sputniknews.com/20230306/la-turchia-ha-molti-alleati-nella-nato-non-dipende-solo-dagli-stati-uniti-dice-ankara-17041893.html

La Turchia ha molti alleati nella NATO, non dipende solo dagli Stati Uniti, dice Ankara

La Turchia ha molti alleati nella NATO, non dipende solo dagli Stati Uniti, dice Ankara

La Turchia ha più alleati all'interno della NATO e non si basa esclusivamente sugli Stati Uniti, ha detto a Sputnik in un'intervista Cagri Erhan, membro del... 06.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-06T16:46+0100

2023-03-06T16:46+0100

2023-03-06T16:46+0100

turchia

diplomazia

ankara

nato

usa

geopolitica

mondo

sicurezza

dichiarazioni

adesione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/314/83/3148391_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_17d2030e60b25fbd3228d30ffba23584.jpg

Il funzionario Cagri Erhan, membro del Consiglio per la sicurezza e le Politiche estere della presidenza turca, ha osservato che Ankara sta collaborando con tutti i membri della NATO in qualche modo, anche con Washington.Allo stesso tempo, ci sono stati recenti problemi importanti che hanno complicato le relazioni della Turchia con gli Stati Uniti.Erhan ha proseguito sottolineando le ulteriori preoccupazioni da parte di Ankara in merito all'appoggio alla Grecia nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale:Per quanto riguarda Svezia e Finlandia, la cui adesione alla NATO è ancora ritardata dalla Turchia, il funzionario turco ha affermato che è perfettamente in linea con i protocolli della NATO in cui il voto non è a maggioranza e "uno dei membri può bloccare tutto il processo".Tutti gli alleati della NATO, tranne Turchia e Ungheria, hanno approvato e ratificato l'adesione di Finlandia e Svezia, che si applicava poco dopo l'inizio delle ostilità in Ucraina.La Turchia ha accusato Stoccolma e Helsinki di sostenere "terroristi", riferendosi ai sostenitori del Partito dei lavoratori del Kurdistan, che Ankara considera un'organizzazione terroristica.Dopo un controverso incidente in cui sono state bruciate alcune copie del Corano in Svezia all'inizio di quest'anno, la Turchia ha chiesto agli alleati della NATO se la domanda della Finlandia possa essere approvata separatamente.

turchia

ankara

usa

svezia

finlandia

scandinavia

kurdistan

ungheria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, diplomazia, ankara, nato, usa, geopolitica, mondo, sicurezza, dichiarazioni, adesione, svezia, finlandia, ue, scandinavia, pkk, kurdistan, ungheria