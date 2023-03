https://it.sputniknews.com/20230306/esperto-cinese-la-proposta-degli-usa-a-pechino-rivela-il-vero-obiettivo-del-conflitto-ucraino-17042437.html

Esperto cinese: la proposta degli USA a Pechino rivela il vero obiettivo del conflitto ucraino

06.03.2023

Il ricercatore Yang Xiyu del China Institute of International Studies, citato dal quotidiano Global Times, ha affermato che il portavoce della Casa Bianca John Kirby ha rilasciato una dichiarazione in cui dimostra la volontà degli Stati Uniti di avere i cinesi dalla propria parte per fornire armi all'Ucraina.L'esperto cinese ha anche affermato che la vera intenzione di Washington è "prolungare la guerra fino alla fine".Inoltre, l'esperto ha osservato che gli americani sono molto "consapevoli che la Cina non cambierà la sua posizione", ma insistono su questo cambiamento come tentativo di incolpare Pechino per la crisi nel territorio ucraino.Yang Xiyu ha anche sottolineato che finché gli Stati Uniti crederanno che l'Ucraina "può fornire soldati da sacrificare", Washington continuerà il conflitto perché vuole "compromettere la sicurezza della Russia".Inoltre, gli Stati Uniti sperano che, con il prolungarsi del conflitto, i paesi europei dipenderanno sempre più dagli americani per le questioni di sicurezza, e quindi la NATO manterrà la sua unità.Tuttavia, l'esperto sottolinea che le azioni degli Stati Uniti sono solo un errore di calcolo dovuto alla loro arroganza, e che questo trasformerà un conflitto convenzionale in uno nucleare, con un effetto boomerang sugli Stati Uniti stessi.

