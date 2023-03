https://it.sputniknews.com/20230305/vucic-smentisce-le-notizie-sulla-vendita-di-armi-da-parte-della-serbia-allucraina-17037988.html

Vucic smentisce le notizie sulla vendita di armi da parte della Serbia all'Ucraina

Vucic smentisce le notizie sulla vendita di armi da parte della Serbia all'Ucraina

Il presidente serbo Vucic smentisce le notizie sulla vendita di armi all'Ucraina una menzogna. 05.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-05T13:09+0100

2023-03-05T13:09+0100

2023-03-05T13:09+0100

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha categoricamente negato le accuse secondo cui la Repubblica Serba venda armi all'Ucraina.Vucic ha ricordato che i prodotti dell'industria della difesa serba sono forniti solo agli utenti autorizzati, cioè agli Stati senza restrizioni internazionali.Questa settimana, i media e i canali Telegram hanno riferito che la Serbia avrebbe trasferito missili per il Grad MLRS a Kiev.Il riferimento è a una delle maggiori aziende serbe, la Krusik.Come affermato nelle pubblicazioni, i missili di questa azienda vengono acquistati da una società canadese, che poi li invia attraverso la Turchia e la Slovacchia in Ucraina. A sostegno sono state citate copie di documenti sull'acquisizione e il trasporto di munizioni e persino registrazioni video.Il ministero degli Esteri russo ha chiesto ufficialmente a Belgrado chiarimenti in merito.La Krushik ha categoricamente negato tutte le accuse, affermando che non erano in alcun modo correlate alla vendita di missili all'acquirente finale dall'Ucraina e che i documenti citati dai media erano frammentari e deliberatamente utilizzati per causare danno alla società.In seguiito, anche il Ministero della Difesa serbo e il Ministero degli Affari Esteri hanno fatto le stesse confutazioni.

