Trump dice che “non sarebbe morto nessuno” in Ucraina se fosse stato lui presidente

Trump dice che "non sarebbe morto nessuno" in Ucraina se fosse stato lui presidente

L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la fine dei conflitti, compreso quello in Ucraina, sarà in cima alla sua lista se sarà eletto... 05.03.2023, Sputnik Italia

Ha ribadito che il conflitto in Ucraina non sarebbe avvenuto se lui fosse stato presidente e che se sarà eletto nuovamente presidente nel 2024 "risolverò il problema e lo risolverò in ordine rapido e non mi ci vorrà più di un giorno". Trump ha accusato l'attuale amministrazione statunitense di aver esacerbato il conflitto in Ucraina. Trump ha spiegato che avrebbe avvertito il Presidente russo Vladimir Putin delle conseguenze del lancio di un'operazione militare speciale in Ucraina. Ha aggiunto che avrebbe voluto che le sue conversazioni con Putin e il Presidente cinese Xi Jinping fossero registrate. "La gente avrebbe riflettuto bene su di me", ha detto Trump. L’ex Presidente ha sottolineato che la politica petrolifera degli Stati Uniti ha avvicinato Russia, Cina e Iran. "La Cina ha gli occhi fortemente puntati su Taiwan e presto potremmo avere un Iran armato di nucleare, questa è la cosa più triste di tutte", ha detto Trump al pubblico del CPAC. Ha detto di essere sempre stato messo in guardia dal permettere a Mosca e Pechino di sviluppare legami più stretti, ma questo è ciò che è accaduto sotto l'attuale amministrazione statunitense. A gennaio, Trump ha detto che il mondo è diventato "più pericoloso" sotto il Presidente Joe Biden e che la retorica nucleare non è stata usata contro gli Stati Uniti sotto la sua amministrazione, ma che gli avversari stranieri la stanno usando ora perché non rispettano l'attuale leadership statunitense.

