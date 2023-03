https://it.sputniknews.com/20230305/scholz-ha-affermato-che-e-troppo-presto-per-fornire-garanzie-di-sicurezza-allucraina-17040561.html

Scholz ha affermato che è troppo presto per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina

Scholz ha affermato che è troppo presto per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz: Non è ancora giunto il momento per l'Occidente di fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. 05.03.2023, Sputnik Italia

"L'Occidente è pronto a fornire delle garanzie di sicurezza all'Ucraina dopo la fine del conflitto, ma il momento per questo non è ancora arrivato", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al canale televisivo CNN.Scholz ha ribadito che l'Occidente non prenderà decisioni sulla risoluzione del conflitto sull'Ucraina, ma ha definito la base dei negoziati di pace il ritiro delle truppe russe.

