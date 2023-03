https://it.sputniknews.com/20230305/orban-sono-gli-americani-ad-avere-sempre-lultima-parola-in-europa-17037564.html

Orban: "Sono gli americani ad avere sempre l'ultima parola in Europa"

Orban: "Sono gli americani ad avere sempre l'ultima parola in Europa"

Questa settimana, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha avuto parole dure per coloro che spingono l'Ungheria ad unirsi alla guerra per procura... 05.03.2023, Sputnik Italia

Ma "la leadership dell'Ungheria è abbastanza forte da tenere la guerra lontana dal nostro Paese", ha ribadito. Tuttavia, si tratta di una sfida duratura, ha osservato il Capo di Stato ungherese, perché i suoi connazionali sono le persone "più colpite dalle sanzioni dell'UE introdotte contro la Russia". E non sono solo le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia a pesare sul Paese. Come mostrano i video pubblicati sui social media, gli ungheresi che vivono nella regione della Transcarpazia sono stati arruolati con la forza sotto la minaccia delle armi e costretti a servire come soldati ucraini. "L'Europa si è ritirata dal dibattito", ha lamentato Orban. "Nelle decisioni adottate a Bruxelles, riconosco più spesso gli interessi americani che quelli europei". Il Primo Ministro si è detto d'accordo con l'ipotesi del giornalista che le cause più profonde della debolezza dell'Europa debbano essere ricercate nell'Unione Europea stessa, perché "sta distruggendo gli Stati nazionali senza sostituirli con qualcosa di praticabile". Per quanto riguarda la direzione finale della guerra per procura occidentale in corso contro la Russia, Orban ha insistito sul fatto che "nessuno può vincerla". "Questo è ciò che rende le cose così pericolose", secondo il Primo Ministro ungherese, che sostiene che il conflitto si sia trasformato in "una situazione di stallo che può facilmente degenerare in una guerra mondiale". Illustrando la sua conoscenza della prospettiva russa nei confronti del conflitto, Orban ha raccontato il suo incontro del febbraio 2022 con il Presidente russo Vladimir Putin, con cui ha parlato a Mosca due settimane prima dell'inizio dell'operazione militare speciale. "Inoltre, gli americani hanno disdetto importanti trattati di disarmo", ha spiegato, notando: "Ecco perché Putin non può più dormire sonni tranquilli".

