L'UE si prepara a inviare una missione civile in Moldavia, secondo quanto riferito dai media

Alcuni Paesi dell'UE si preparano a inviare una missione civile in Moldavia. 05.03.2023

Alcuni Paesi dell'Unione europea prevedono di inviare una missione civile in Moldavia in estate, nell'ambito della quale specialisti dell'UE terranno consultazioni nel settore della giustizia, dell'applicazione della legge e della tutela dell'ordine, stando a quanto riferisce il quotidiano in lingua tedesca Welt am Sonntag.Secondo Welt am Sonntag, la missione pianificata sarà inviata in risposta a una richiesta del governo moldavo ed è associata alle preoccupazioni di Chisinau circa la crisi in corso nella vicina Ucraina.Si noti che insieme alla Polonia, Paesi baltici, Svezia, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Danimarca, e Germania sono i più importanti fautori del progetto.I diplomatici si aspettano che la nuova missione abbia attuazione "all'inizio dell'estate", scrive ancora Welt am Sonntag.Nel quadro della missione, la Moldavia fornirà consulenza al personale amministrativo europeo nei settori della giustizia, della polizia, delle dogane, della lotta agli attacchi informatici e della disinformazione.

