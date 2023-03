https://it.sputniknews.com/20230305/lesercito-russo-ha-colpito-il-posto-di-comando-azov-nella-regione-di-zaporozhye-17038348.html

L'esercito russo ha colpito il posto di comando "Azov" nella regione di Zaporozhye

Le truppe russe hanno attaccato il posto di comando del reggimento nazionalista ucraino "Azov" nella regione di Zaporozhye, secondo un rapporto del ministero della Difesa.Inoltre, l'esercito russo ha attaccato i posti di comando e di osservazione dell'esercito ucraino nelle aree degli insediamenti di Netaylovo, nella DPR, e Uspenovka, nella regione di Zaporozhye.Hanno anche distrutto un lanciatore del sistema di difesa aerea Buk-M1 vicino al villaggio di Popov Yar.Direzioni Kupyanskoe e KrasnolimanskoeL'aviazione e l'artiglieria dell'esercito del gruppo di truppe "occidentali" nelle aree di Gryanikovka e Masyutovka, nella regione di Kharkov, hanno distrutto fino a 40 combattenti delle forze armate ucraine, un veicolo da combattimento corazzato e tre veicoli.L'esercito russo inoltre ha colpito unità nemiche nelle aree degli insediamenti di Yampolovka nella DPR, Nevskoye, Chervonopovka, Chervonaya Dibrova e Kuzmino, nella LPR.Nelle ultime 24 ore fino a 180 militari ucraini, un veicolo da combattimento di fanteria, quattro veicoli corazzati da combattimento e un obice semovente Gvozdika sono stati distrutti in direzione di Krasnolimansky.Direzione DonetskL'esercito russo ha liquidato più di 210 soldati ucraini, un veicolo da combattimento di fanteria, quattro veicoli corazzati da combattimento, sette veicoli, il sistema di artiglieria M777 e il supporto di artiglieria semovente M109 Paladin, l'obice semovente Gvozdika, il mortaio semovente Tyulpan , il veicolo da combattimento Smerch MLRS e anche l'obice D-30.Direzione sud-DonetskLe unità delle forze armate ucraine sono state sconfitte nelle aree degli insediamenti di Ugledar, Novomikhailovka, Pavlovka e Shevchenko, nella DPR. Le perdite totali del nemico ammontano a 80 combattenti delle forze armate ucraine, un veicolo da combattimento di fanteria, cinque veicoli corazzati da combattimento, quattro camioncini e un obice D-20.Direzione di ChersonL'esercito russo ha distrutto più di 30 soldati ucraini, dieci veicoli, un obice semovente Gvozdika, nonché obici Msta-B e D-30 in un giorno.Regione di CharkovNelle aree degli insediamenti di Avdeevka nella DPR e Dvurechnaya nella regione di Kharkov, sono stati distrutti punti di controllo per droni ucraini e attrezzature per la guerra elettronica.* Organizzazione terroristica bandita in Russia.

