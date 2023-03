https://it.sputniknews.com/20230305/il-presidente-della-repubblica-centrafricana-annuncia-interferenze-esterne-negli-affari-del-paese-17039595.html

Il presidente della Repubblica Centrafricana annuncia interferenze esterne negli affari del Paese

Il presidente della Repubblica Centrafricana annuncia interferenze esterne negli affari del Paese

Il presidente della Repubblica Centrafricana Faustin-Archange Touadéra: il Paese affronta interferenze esterne che ostacolano la sicurezza. 05.03.2023, Sputnik Italia

"La Repubblica Centrafricana (CAR) sta affrontando interferenze esterne, ed è incapace di garantire la sua sicurezza e capacità di difesa a causa dell'embargo sulle vendite di armi al suo governo", ha dichiarato il presidente della Repubblica centrafricana Faustin-Archange Touadéra, all'apertura della quinta conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di sviluppo in Qatar.ll presidente della Repubblica Centrafricana ha accusato inoltre i partner internazionali di creare ostacoli allo sviluppo e al progresso del Paese a causa della sospensione degli aiuti delle organizzazioni internazionali al suo governo.Domenica a Doha, in Qatar, è iniziata la quinta Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di sviluppo, tra cui figura la Repubblica centrafricana.

