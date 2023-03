https://it.sputniknews.com/20230305/damasco-condanna-la-visita-del-capo-di-stato-maggiore-dellesercito-americano-nel-nord-della-siria-17039334.html

Damasco condanna la visita del capo di stato maggiore dell'esercito americano nel nord della Siria

Damasco condanna la visita del capo di stato maggiore dell'esercito americano nel nord della Siria

SANA: Damasco ha condannato la visita del capo di stato maggiore dell'esercito americano Milley nel nord della Siria. 05.03.2023, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri siriano ha condannato la visita del capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi, il generale Mark Milley alla base militare americana nel nord-est della Siria.Il dato rilasciato dall'agenzia statale SANA.In precedenza è stato riferito che Mark Milley sabato ha fatto una visita senza preavviso alla base militare statunitense in Siria.Stando allo stesso, come parte del suo viaggio, Milley ha pianificato di valutare gli sforzi di quasi otto anni degli Stati Uniti per combattere il gruppo terroristico dello Stato islamico*, nonché le misure per proteggere il personale militare americano nella Repubblica araba.*Organizzazione terroristica bandita in Russia e in altri Paesi.

siria, damasco, geopolitica, usa, esercito usa, washington