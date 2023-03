https://it.sputniknews.com/20230304/mortale-per-le-forze-armate-dellucraina-generale-ceco-da-allucraina-pessime-previsioni-17035342.html

"Mortale per le forze armate dell'Ucraina": generale ceco dà all'Ucraina pessime previsioni

Il generale ceco Sándor ha detto che le tattiche russe sono mortali per le truppe ucraine. 04.03.2023, Sputnik Italia

"L'Ucraina ha perso l'opportunità di riconquistare i territori perduti, e le forze armate dell'Ucraina stanno fallendo".Così l'ex-capo dell'intelligence militare della Repubblica ceca, il generale Andor Sándor, in occasione di un colloquio con il portale di informazioni locale Parlamentní listy.A suo parere, l'equipaggiamento fornito dall'Occidente non copre tutte le esigenze dell'esercito ucraino e viene fornito con un ritardo.Il generale ha concluso che strategicamente Kiev già perso, mentre a margine Volodymyr Zelensky lancia ultimatum militari.Secondo lui, le dichiarazioni pubbliche dei politici occidentali sono in contrasto con ciò che sono in grado o disposti a fare.A Mosca hanno ripetutamente affermato che l'assistenza militare occidentale non promette nulla di buono per l'Ucraina e prolunga solo la crisi, con il trasporto di armi che diventa un obiettivo legittimo per le forze aerospaziali russe.

