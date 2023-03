https://it.sputniknews.com/20230304/liran-consentira-allaiea-di-svolgere-attivita-di-monitoraggio-nel-paese-17037308.html

L'Iran consentirà all'AIEA di svolgere attività di monitoraggio nel Paese

L'Iran consentirà all'AIEA di svolgere attività di monitoraggio nel Paese

L'Iran consentirà all'AIEA di svolgere attività di verifica e monitoraggio nel Paese. 04.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-04T21:27+0100

2023-03-04T21:27+0100

2023-03-04T21:27+0100

iran

teheran

asia

sicurezza

accordo nucleare

aiea

mondo

geopolitica

nucleare

arricchimento uranio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/10393693_0:176:2931:1825_1920x0_80_0_0_acfb0bb6b70fee3597cb898ad8105b8f.jpg

L'Iran consentirà all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) di svolgere ulteriori attività di verifica e monitoraggio, i cui termini saranno concordati in una riunione tecnica, ha affermato l'agenzia in un comunicato.Il rapporto rileva inoltre che l'Iran ha espresso la sua disponibilità a cooperare con l'AIEA per quanto riguarda le segnalazioni di arricchimento dell'uranio nel Paese fino all'84%.Questo sabato il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha dichiarato che l'agenzia avrebbe raggiunto un accordo con l'Iran che "avrebbe contribuito a rilanciare il Piano d'azione globale congiunto, JCPOA".Grossi ha espresso il fatto che sul tema dei colloqui l'agenzia nutre "forti aspettative".

https://it.sputniknews.com/20230119/iran-e-disponibile-a-firmare-un-accordo-sul-nucleare-se-gli-usa-avranno-un-approccio-realistico-16898272.html

iran

teheran

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, teheran, asia, sicurezza, accordo nucleare, aiea, mondo, geopolitica, nucleare, arricchimento uranio, diplomazia, ue