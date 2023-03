https://it.sputniknews.com/20230304/la-cina-aumenta-il-suo-budget-per-la-difesa-per-rispondere-alla-mutevole-situazione-della-sicurezza-17036456.html

La Cina aumenta il suo budget per la difesa per rispondere alla mutevole situazione della sicurezza

La Cina aumenta il suo budget per la difesa per rispondere alla mutevole situazione della sicurezza

La Cina sta aumentando il suo bilancio alla difesa per affrontare le complesse sfide alla sicurezza e adempiere agli obblighi del Paese, ha detto sabato Wang... 04.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-04T16:55+0100

2023-03-04T16:55+0100

2023-03-04T16:55+0100

cina

bilancio

economia

annuncio

mondo

pechino

sicurezza

geopolitica

difesa

dichiarazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/10275844_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_d8f378a19aadd4b5b270172bebd52614.jpg

"L'aumento della spesa per la difesa è guidato sia dalla necessità di rispondere a complesse sfide alla sicurezza sia dalla necessità di adempiere agli obblighi di un grande Paese", ha detto il portavoce della prima sessione del 14esimo congresso nazionale del popolo, Wang Chao, ai giornalisti.Il portavoce ha aggiunto che l'entità della spesa militare è stata determinata anche dalle esigenze di base della costruzione della difesa e dal livello di sviluppo dell'economia nazionale.Allo stesso tempo, Chao ha rifiutato di specificare quanto la Cina aumenterà le sue spese per la difesa per il 2023, aggiungendo però che tutti i dettagli saranno stabiliti nel progetto di bilancio del Paese che dovrebbe essere pubblicato questa domenica.Il portavoce ha osservato che la quota del bilancio della difesa cinese in percentuale del PIL del paese è rimasta sostanzialmente stabile e al di sotto delle cifre medie globali per molti anni.Ha anche detto che la modernizzazione delle forze armate cinesi non rappresenterà una minaccia per nessun Paese "ma al contrario, diventerà una forza positiva per mantenere la stabilità e la pace nella regione e in tutto il mondo".La Cina aumenta costantemente il suo bilancio alla difesa ogni anno, sebbene Pechino aderisca alla natura difensiva della sua dottrina militare e non partecipi a guerre o conflitti militari.Nel 2022, la Cina ha pianificato di aumentare il suo bilancio militare del 7,1% su base annua a 1,45 trilioni di yuan (196.539.420.000 euro circa).

cina

pechino

asia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, bilancio, economia, annuncio, mondo, pechino, sicurezza, geopolitica, difesa, dichiarazione, pil, asia