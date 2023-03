https://it.sputniknews.com/20230304/indagine-nord-stream-per-generale-francese-non-e-redditizio-per-qualcuno-pubblicare-i-risultati-17035827.html

Indagine Nord Stream: per generale francese "non è redditizio per qualcuno" pubblicare i risultati

Generale francese Trencant: l'Occidente sta mettendo a tacere le conclusioni sulle esplosioni al Nord Stream.

2023-03-04T18:16+0100

La mancanza di conclusioni sui risultati di tre indagini occidentali sulle esplosioni del Nord Stream suggerisce che qualcuno stia chiaramente cercando di nasconderle, ha detto l'ex-capo della missione militare francese alle Nazioni Unite, il generale Dominique Trencant, in occasione di un'intervista andata in onda sul canale televisivo LCI.Inoltre, secondo Trencant, l'articolo del premio Pulitzer Seymour Hersch sulla responsabilità degli Stati Uniti e della Norvegia circa l'esplosione del Nord Stream può essere considerato affidabile, dal momento che chiunque ha la possibilità di controllare le rotte delle navi a cui si fa riferimento nel materiale.Hersh l'8 febbraio ha pubblicato un'inchiesta sulle esplosioni del Nord Stream.Secondo la sua versione, sommozzatori americani hanno piazzato esplosivi sotto i gasdotti la scorsa estate, durante le esercitazioni Baltops 2022, e tre mesi dopo i norvegesi li hanno messo in azione.

