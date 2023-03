https://it.sputniknews.com/20230304/economista-statunitense-definisce-errate-le-previsioni-occidentali-sulla-situazione-in-ucraina-17036082.html

Economista statunitense definisce errate le previsioni occidentali sulla situazione in Ucraina

L'economista statunitense McMayken ha definito tutte le previsioni occidentali sulla situazione in Ucraina errate. 04.03.2023, Sputnik Italia

"È passato un anno dall'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, ma nessuna delle previsioni delle autorità statunitensi sul conflitto è diventata realtà", scrive l'economista Ryan McMaken in un articolo per il think tank "Von Mises Institute".L'articolo rileva che, nonostante tutti gli sforzi degli Stati Uniti e della NATO per trasformare il conflitto ucraino in una terza guerra mondiale, mantiene un carattere regionale.I politici occidentali dicono costantemente che l'Ucraina deve sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e stanno sempre più pompando il regime di Kiev con le armi.Il Cremlino ha risposto che l'assistenza militare non risolverà nulla in linea di principio, ma prolungherà solo le sofferenze del popolo ucraino.Secondo l'addetto stampa del Presidente Dmitrij Peskov, gli obiettivi dell'operazione speciale saranno raggiunti, "il suo futuro e il suo successo sono fuori di dubbio".

